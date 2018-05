Mutter gibt Vergiftung zu

Anzeige

„Mit diesem Schmerz will ich nicht mehr leben. Und so ein Leben will ich auch nicht für meine Kinder“, schrieb die Angeklagte ihrem Mann per WhatsApp, während sie aus Schmerzmitteln und Limonade den lebensgefährlichen Medikamenten-Cocktail mischte. Die Aussagen des Ehemanns sowie zweier Polizisten, die an der Rettung der Vergifteten beteiligt waren, deckten sich weitgehend mit der Schilderung der Angeklagten.

Aufenthalt in Psychiatrie

Nach dem Aufenthalt in einer Psychiatrie lebt die Frau aus Marxzell mittlerweile wieder in einer Mietwohnung und arbeitet als Altenpflegerin. Die Kinder wohnen bei ihren jeweiligen Vätern, haben jedoch telefonisch beziehungsweise per E-Mail Kontakt zu ihrer Mutter. Die Angeklagte hat beantragt, ihre Kinder bald auch wieder persönlich treffen zu dürfen.

Bereits zu früheren Zeitpunkten in ihrem Leben war die Angeklagte in psychotherapeutischer Behandlung. Anzeichen für eine schwere psychische Störung zum Zeitpunkt der Vergiftung gibt es nach Einschätzung eines psychiatrischen Gutachters jedoch nicht.

