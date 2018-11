Nach Aufholjagd bleibt es unentschieden

Waghäusel-Kirrlach.Bei herrlichem Herbstwetter sahen die Zuschauer ein torreiches und gutes Fußball-Verbandsligaspiel, bei dem der „Underdog“ Kirrlach sich vom haushohen Favoriten Heddesheim nicht beeindrucken ließ und nach jeder Führung der Heimelf ausgleichen konnte, sehr zur Freude der zahlreich mitgereisten Kirrlacher Fans.

Das Spiel fand auf dem Kunstrasen statt und wurde von beiden Mannschaften sehr schnell geführt. Dem Heddesheimer Kombinationsspiel hatte Kirrlach stets Laufbereitschaft und Willen entgegenzusetzen. Nachdem nach einem Eckball Spielführer Tüting die 1:0-Führung (14.) aus 16 Meter erzielen konnte, schien alles seinen normalen Gang zu nehmen. Jedoch setzte Kirrlach wenige aber wirkungsvolle Nadelstiche und kam in der 28. Minute durch Vetter per Kopfball zum Ausgleich. Fast im Gegenzug war es dann Ilhan, der seinem Gegenspieler Vetter enteilte und aus einem spitzen Winkel traf (30.). Kirrlach spielte unbeeindruckt weiter und nach einem Sturmlauf von Krämer über rechts, einer der Besten an diesem Tag, konnte Mota die Vorlage zum erneuten Ausgleich einköpfen (35.). Keine drei Minuten später wäre sogar die Kirrlacher Führung möglich gewesen, jedoch traf Zimmermann aus 30 Metern nur den Torpfosten.

Die zweite Halbzeit war keine Minute alt, als Kirrlachs Fillinger gut 25 Meter vor dem Tor in einen Heddesheimer Pass von Baltaci hineingrätschte und diesen derart unglücklich ablenkte, dass Torwart Miltner diesen „vergurkten“ Ball passieren lassen musste. Aber auch von diesem Tiefschlag erholte sich die Backmann-Truppe und kam in der 50. Minute zum Ausgleich des agilen Eßweins, der die manchmal holprig spielende Heddesheimer Abwehr düpierte. Doch damit nicht genug, denn Heddesheim wollte den Sieg und kombinierte auf dem Kunstrasen fein und so war es erneut Noura der in der 60. Minute für die 4:3-Führung sorgte. Sollte es das gewesen sein? Nein, denn Backmann verstärkte die Offensive mit der Einwechslung von Redekop, der sofort ein Gefahrenherd für die Heddesheimer Abwehr war.

Die tapfer mitspielende Kirrlacher Truppe belohnte sich und die Fans in der 86. Minute dann mit dem Ausgleich zum 4:4, als Redekop einen Querpass sehenswert aufnahm und direkt und unhaltbar verwandelte. Der Kirrlacher Jubel war groß, auf Heddesheimer Seite lange Gesichter, aber der Punktgewinn war verdient.

Es spielten: Miltner, Krämer, Lauer, Fillinger (75. Greguric), Vetter, Akdemir, Umstadt, Mota, Mayer (67. Redekop), Esswein (89. Johann), Zimmermann (90.+2 Grassel).

Kantersieg für Reserve

Im letzten Heimspiel dieses Jahres präsentierte sich die zweite Mannschaft des FC Kirrlach in bestechender Form gegen den SV 62 Bruchsal. Das Team um die Trainer Klein/Erbe gewann die Partie mit 13:0. An diesem Sonntag waren wieder sehr junge Spieler in der Startelf, die auch gleich loslegten. Bereits in der 5. Minute erzielte Kapitän Dylla nach einer Ecke von Polat per Kopf das 1:0. Erneut nach einer Ecke von Polat traf Riegel zum 2:0 (8. Minute). Weitere vier Minuten später war es wiederum Riegel, der nach einem Freistoß von Polat zum 3:0 abstaubte. In Spielminute 14, verwertete Oberacker einen Pass von Sahin zum 4:0. Nur vier Zeigerumdrehungen danach erhöhte Wagner auf 5:0. Die Kirrlacher schalteten nach diesem Start leider ein, zwei Gänge zurück und sie ließen die ein oder andere gute Möglichkeit liegen, so dass es mit diesem Spielstand auch in die Halbzeitpause ging.

In der Pause fanden die Trainer noch einmal die richtigen Worte und erinnerten, dass zum Schluss auch das Torverhältnis ausschlaggebend sein könnte. Die Gastgeber kamen hellwach aus der Kabine, sodass in der 47. Spielminute das muntere Toreschießen weiterging. Der junge Yannick Knopf traf zum 6:0 nach einer Ecke von Bohn.

In der weiteren Folge hatte Bruchsal dann noch zweimal Glück, als der FC nur Aluminium traf. 60 Minuten waren gespielt, als der eingewechselte Köhler zum 7:0 einschießen konnte. Der stark ersatzgeschwächte Gegner aus Bruchsal hatte nun wirklich nichts mehr entgegenzusetzen und wurde vom Gastgeber in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Sämtliche Bemühungen wurden von der Mannschaft um Kapitän Dylla im Keim erstickt. Jetzt kam die Zeit von Bohn, der in der 63. Minute nach einem Pass von Knopf zum 8:0 vollstrecken konnte. Das 9:0 erzielte wieder Bohn nach einem Pass von Köhler (65.).

Den Hattrick komplett machte Bohn dann zehn Minuten später mit dem 10:0, erneut nach einem Pass von Köhler. In Spielminute 83 zeigte Knopf seine Klasse, als er abgeklärt mit einem Heber den Gästekeeper zum 11:0 überwand. Die Gäste sehnten den Abpfiff herbei, aber unsere Mannschaft hatte noch nicht genug. Köhler traf in der 86. Minute nach Pass des stark spielenden Polat zum 12:0. In der letzten Minute der Begegnung setzte Geiger noch einen drauf und erzielte das 13:0. Der FC Kirrlach zeigte eine ansprechende Leistung und tat gleichzeitig was fürs Torverhältnis. zg

