Nach der Schule ins Ausland?

Karlsruhe.Ein Auslandspraktikum oder ein länger Aufenthalt in einem anderen Land ist für immer mehr junge Leute in der heutigen Zeit von großer Bedeutung, wie die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt in einer Pressemitteilung schreibt. Sowohl in der Ausbildung als auch im späteren Berufsalltag kann von den im Auslang gesammelten Erfahrung profitiert werden. Um junge Menschen auf eine solche Reise gut vorzubereiten, laden die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt und „Praktikawelten“ interessierte Schüler sowie deren Eltern ein, sich näher über verschiedene Auslandsprogramme zu informieren.

Die Informationsveranstaltung findet am morgigen Donnerstag statt. Von 15 bis 17 Uhr informieren in zwei Vorträgen – um 15 Uhr zum Thema „Freiwilligenarbeit und Praktika weltweit“ sowie um 16Uhr zu „Work and Travel in Australien, Neuseeland und Kanada“ – berichten ehemalige Auslandsreisende von „Praktikawelten“ über die von ihnen gesammelten Erfahrungen. Ort der Veranstaltung ist das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Karlsruhe in der Brauerstraße 10.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich unter: Karlsruhe-Rastatt.BIZ@arbeitsagentur.de. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit zur offenen Fragerunde. zg