Nach Stromausfall liegt Leiche im Salon

Bruchsal.Das Theater „Die Koralle“ erfüllt sich in diesem Herbst einen lange gehegten Wunsch. In der neuen Saison steht endlich mal wieder einen Krimi im Spielplan, wie es in einer Pressemitteilung des Theaters heißt.

Der Vorsitzende Günther Hußlik, selbst Krimifan und Autor von inzwischen fünf Kriminalromanen, machte sich auf die Suche und fand eine wie für das „Theater im Riff“ gemachte Geschichte. Agatha Christies „Ein Mord wird angekündigt“ wird in der Theaterfassung zu einem knappen „Scherz beiseite“. Die Inszenierung ist natürlich Chefsache und so ermittelt Miss Marple, die erfolgreichste Kriminalfigur der Literaturgeschichte, ab Samstag, 6. Oktober, auf der Bühne in Bruchsal.

Chipping Cleghorn ist eine kleine ruhige Stadt, in der jeder jeden kennt. Durch eine Anzeige in der Zeitung erfahren die Bewohner von Little Paddocks, dass in ihrem Haus ein Mord stattfinden wird. Eine schaurige Neugier greift um sich.

Genialer Spürsinn

Pünktlich zur angegebenen Zeit versammeln sich die Bewohner und einige Schaulustige aus der Nachbarschaft im Wohnzimmer. Und tatsächlich: Nach einem Stromausfall in Little Paddocks, liegt plötzlich die Leiche eines fremden Mannes im Salon des ehrwürdigen Hauses. Ob es bei einem Mord bleibt, darf stark bezweifelt werden. Wie gut, dass Miss Marple zur Stelle ist und die Initiative ergreift. Mit ihrem bekannt genialem Spürsinn kommt sie natürlich dem Mörder auf die Schliche.

Gleich an acht Abenden und als Silvester-Vorstellung fragen sich nicht nur die Bewohner von Little Paddocks: Wer ist der Mörder, wenn es keinen Gärtner gibt? Auch das Publikum darf gespannt sein, wer am Ende verhaftet wird. Bis dahin verspricht die Produktion, die Zuschauer an den Stuhl zu fesseln und mit Überraschungen aufzuwarten.

Info: Karten gibt’s bei der Buchhandlung Braunbarth und unter www.diekoralle.de

