Nachwuchs ernst nehmen

Anzeige

Jugendliche und Politik: Zwei Wörter, die selten in einem Satz fallen. Politik ist für die Heranwachsenden meist zu sperrig, unbedeutend und unverständlich. Jungen Erwachsenen, die sich in Jugendgemeinderäten engagieren, sind selten. Deshalb war die Entscheidung in Waghäusel so richtig.

In unserer Gesellschaft nutzen häufig nur die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme. Da ist es umso wichtiger, dass die Jugend früh mit einbezogen wird. Dass sie eine Stimme bekommt – und dass die Politiker diese auch ernst nehmen. Die Beteiligung der Jugendlichen in der Politik wird nämlich erst dann steigen, wenn sie wirklich etwas mitgestalten und bewegen können. Diesen Schritt muss der Gemeinderat nun mitgehen. Im Idealfall lernen beide Seiten voneinander, wenn sie sich in allen Themen auf Augenhöhe begegnen.