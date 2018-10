Nachwuchs überzeugt

Lotte Dotzer (l.) und Elisabeth Münz glänzen mit der Oboe. © Klumpp

Waghäusel.Beim Tandemkonzert der Musikschule Waghäusel-Hambrücken musizierten im Rathaus-Atrium die Lehrkräfte gemeinsam mit dem Nachwuchs. In Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Deuschle zeigten die mehr als 50 Mitwirkenden ein Kaleidoskop. In Begleitung des Kammerorchesters sorgten Rieke Schweda, Adina Notheisen, Gudrun Köhler und Eva Mensch mit ihren Blockflöten für einen gelungenen Auftakt.

Lotte Dotzer und Elisabeth Münz intonierten mit der Oboe „Conversations For Two Oboes“ von Richard Rodney Bennett. Mit ihrem Cello glänzten Aaron Lipfert, Philipp Machauer, Meike Überle und Jörg Rieger. Zur Vorbereitung auf einen Wettbewerb nutzten die Querflötistinnen Tanja Feth, Sophia Knebel, Rebecca Werding und Janine Brenner ihren Auftritt. Die Sängerinnen Alice Helbing, Anna-Lena Koch, Antonia Strammer, Elke Khim-Böser, Felicia Baumann, Karin Iwansky, Viola Schuhmacher, Ulrike Lechnauer-Müller, Sonja Csernyi, Nena Schilling und Eva-Maria Moser bilden den von Rieke Katz geleiteten Chor, der mit Liedern wie „Chart Toppers“ von Kathy Perry begeisterte. Beifall erhielten auch Felicitas Riffel und Beate Brenner, die mit dem Akkordeon zum „Frühstück in Paris“ einluden. Das Flöten-Ensemble entführte die Besucher in die Halle des Bergkönigs aus der „Peer Gynt-Suite“. Auch Angelina Flohr, Franziska Knirsch, Anke Palmer, Sabine Kraft, Viola Schuhmacher, Sophia Riegel, Margit Maunz, Lea Burkhardt und Ute Widdermann wirkten mit. Zum Finale glänzte das Kammerorchester mit „Sarabande“ und „Gavotte“ aus der „Holberg Suite“ von Edvard Grieg. klu

