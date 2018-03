Nachwuchsautoren am Ziel

Anzeige

In zwei Workshops erarbeitete Kupfer mit der Klasse Handlungsebenen, typische und zeitgemäße Charaktere und einen „roten Faden“, mit dem die Schüler ihre Geschichte entwickelten. Dafür sammelten die Achtklässler auf neun großen Leinwänden – für jedes Kapitel eine – Ideen. Ein Farbcode half bei der Orientierung, „rot stand für Gefühle, blau für Orte und gelb für die Zeit“, erklärte Johannes Eckel und sagte weiter: „Grün waren die lästigsten Kärtchen“. Denn in dieser Farbe wurde Historisches vermerkt, was einen hohen Rechercheaufwand der Schüler nach sich zog.

Alleine gelassen wurden die Jungautoren dabei aber nicht. Bei einer Führung im Schwetzinger Schloss lernten sie viel über die damalige Zeit und vor allem über die Kleidung der Menschen. Ein Besuch der Eremitage brachte ihnen das Bauwerk näher, „so konnten wir uns super ins 18. Jahrhundert hineinversetzten und haben gemerkt, wie aufwendig damals ganz alltägliche Dinge waren“, erzählte Finn Kock im Gespräch mit unserer Zeitung. Und auch der Verleger und Historiker Wolfgang Schröck-Schmidt „unterstützte uns mit viel Wissen“, sagte Lehrerin Schiffmann.

So entstand nicht nur ein spannender Roman, die Schüler übten sich in Teamarbeit und „wuchsen während der sechs Monate als Klassengemeinschaft richtig zusammen“, hob Rektorin Christiane Naas hervor.

Viele finanzielle Unterstützer

Einen besonderen Dank richtete die Schulleiterin an die finanziellen Förderer der Firmen albw Handels, Glas Herzog und Heka Herzog, die Sparkasse Kraichgau, die Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt, den Globus in Wiesental, Leselust und Gaumenfreuden, den Lions Club Waghäusel, den Rotary Club Bruchsal Schönborn, den Förderverein der Gemeinschaftsschule, die Stadt Waghäusel, sowie an die privaten Unterstützer Marita Bauer und Heinz und Gerlinde Heiler.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018