Nadelstiche reichen nicht

Waghäusel.Das Spiel gegen den VfR begann erwartungsgemäß mit einer spielerischen Überlegenheit der Mannheimer Rasenspieler, die sofort die Kirrlacher Elf mit Pressing und Ballbesitz beeindrucken wollten. Kirrlach konnte zwar bis zur 25. Minute nur reagieren, bekam aber dann zusehends mehr Zugriff auf das Spiel und konnte dieses fortan offen gestalten.

Erste Kirrlacher Nadelstiche ließen hoffen, so in der 35. Minute als Greguric in Torwart Bal seinen Meister fand. Als sich die zahlreich mitgereisten Kirrlacher Fans mental auf die Halbzeit vorbereiteten, fiel dann die Mannheimer Führung. Ein Angriff über die linke Seite wurde zu lange geduldet, Mannheim kam ungestört bis auf die Grundlinie vor und der Flachpass nach innen wurde im Getümmel von Sabah zur Führung verwandelt (40.).

Die zweite Halbzeit sah lange einen offenen Schlagabtausch beider Teams. Mannheim nutzte in der 69. Minute die sich bietende Chance zum 2:0. Nach einer Eckballhereingabe von rechts war Franke mit dem Kopf zur Stelle, um den Endstand zu erzielen. Kirrlach versuchte noch Ergebniskosmetik und war bemüht in der Schlussphase zu treffen, Mannheims Abwehr verhinderte aber mit Glück und Geschick erfolgreich den Gegentreffer. jh

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018