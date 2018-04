Natia singt über ihren ganz eigenen Weg

Sängerin Natia Todua mit ihrer 27-jähriger Schwester Nato (l.) und ihrer Mutter Lali Anjafaridze (44), die sie jetzt in Tiflis besucht hat. Sie sind beide sehr stolz über den Erfolg von Natia in Deutschland. © Michael Zargarinejad/Universal Music

Bruchsal.Jetzt wird es sich entscheiden, ob die 21-jährige Wahl-Bruchsalerin Natia Todua ihren Gewinn beim Nachwuchs-Gesangswettbewerb „The Voice of Germany“ in eine Karriere umsetzen kann. Seit gestern gibt es das Lied, mit dem sie am Vorentscheid für den ESC-Wettbewerb „Deutschlands Lied für Lissabon“ am Donnerstag, 22. Februar, in Berlin teilnehmen wird. Es heißt „My own way“ und beschreibt auch

...

Sie sehen 38% der insgesamt 1055 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018