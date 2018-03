Natia Todua überzeugt Jurys nicht

Anzeige

Berlin/Bruchsal.Schade! Leider hat’s nicht gereicht für Natia Todua aus Bruchsal und ihren Song „My Own Way“. Kurz vor 22 Uhr gestern Abend stand das Ergebnis des Vorentscheids für den Eurovision Song Contest (ESC), der in Berlin stattfand, fest: Michael Schulte darf Deutschland mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ beim Finale am 12. Mai in Lissabon vertreten.

Die 21-jährige Natia, die im Dezember des vergangenen Jahres die siebte Staffel von „The Voice of Germany“ gewann, war schon früh ausgeschieden. Der Beitrag der Georgierin mit den Dreadlocks, der das Leben beschreibt und der für alle sein soll, die ihren ganz eigenen Weg gehen, konnte die drei Jurys nicht überzeugen.

Über Sieg und Niederlage entschied ein kompliziertes Verfahren; Punkte gab’s von den Fernseh-Zuschauern, vom Eurovisions-Panel und von einer internationalen Jury.