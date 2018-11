Natürliche Heilmethode

Oberhausen-Rheinhausen.Naturheilkunde und Ästhetik sind jetzt vereint in der Praxis Iris Sorg in Oberhausen. Dort in der Brunnenstraße 9 gibt es nun den Rundum-Service. Geboten werden naturheilkundliche Behandlungen wie Darmaufbau, Immunstärkung, Bioresonanztherapie und auch ästhetische Behandlungen, etwa Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure und Lidstraffung.

Alles erfolgt nunmehr unter einem Dach, in schönen, ansprechenden Räumen, wo sich jeder Besucher sofort wohlfühlt. Mit einem „Tag der offenen Tür“ wurden das neue Konzept und die Vielfalt der Möglichkeiten den Bürgern der Gemeinden vorgestellt.

Erstgespräch mit viel Zeit

„Gesundheit ist kein Zufall. Deshalb gilt das Motto: Gesund werden, gesund bleiben, vital bleiben – auch im Alter“, betont die Praxisinhaberin. „Mit unseren Diagnosen und Therapieverfahren ist das möglich“, sagt Iris Sorg. „In der Praxis gehen wir der Ursache aller Beschwerden auf den Grund und finden den Auslöser der Krankheit. Dazu nehmen wir uns bei einem Erstgespräch ausführlich Zeit.“

Umfangreiche Diagnose

Durch gezieltes umfangreiches Diagnoseangebot von Funktionen und Organen, dem Aufspüren von umwelttoxischen Belastungen und der gezielten Therapie geschädigter Systeme unterscheide sich die Naturheilpraxis von der klassischen Schulmedizin.

So werden neben der Elektroakupunktur viele moderne Blut- und Stuhl-Diagnostiken angeboten. Aus diesen Ergebnissen entstehe dann die individuell passende Therapie für jeden Patienten. wr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018