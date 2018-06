Natur mit Kunst verzweigen

Anzeige

Karlsruhe.Junge künstlerische Positionen in einem der Glashäuser des Botanischen Gartens Karlsruhe: In Kooperation der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit der Staatlichen Akademie für Bildende Künste Karlsruhe sind jetzt zwei großformatige Werke von Jochen Hautzdorf und André Wischnewski in der ungewöhnlichen Umgebung des Kalthauses zu sehen. Die Ausstellung mit dem Titel „Brunnen umspielende Vegetation“ ist bis Sonntag, 7. Oktober zugänglich.

Dass moderne Kunst und historische Gebäude sich gut ergänzen, ist in den Schlössern und Klöstern des Landes immer wieder zu erleben: Regelmäßig bieten die historischen Mauern den Rahmen für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. „Wir suchen immer wieder diesen Dialog von Gegenwartskunst und Geschichte“, erklärt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Zeitgenössische Kunst in der historischen Umgebung eines traditionsreichen Gartens, eines Klosters oder Schlosses – die spannungsreiche Kombination zieht sich durch das Programm: 2016 etwa gastierte die eindrucksvolle Installation „Silverio Rabbit“ von Natalja Ribovic, die monumentale Figur eines spiegelnden Hasen, im Ahnensaal von Schloss Rastatt und in weiteren Schlössern. In Schloss Ludwigsburg oder Kloster Schussenried bieten die barocken Ausstellungsräume regelmäßig Platz für zeitgenössische Kunst.