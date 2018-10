Neubaugebiet und Radler in Diskussion

Oberhausen-Rheinhausen.Der Gemeinderat von Oberhausen-Rheinhausen tagt heute Abend, 18 Uhr, im Bürgerhaus „Wellensiek und Schalk“. Bis etwa 18.30 Uhr werden im technischen Ausschuss insgesamt vier Bauanträge und eine Bauvoranfrage behandelt. Anschließend wird der Gemeinderat auf Antrag der CDU-Fraktion über die Entwicklung und Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes in der Gemeinde diskutieren.

Nach den Änderungen im Forstgesetz muss ein Beschluss über die zukünftige forstliche Betreuung der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen gefasst werden. Über ein öffentliches Ausschreibungsverfahren wird ein Erschließungsträger für das Neubaugebiet beim Erlengewann gesucht. Für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind überplanmäßige Ausgaben erforderlich. Darüber hat der Rat ebenso zu befinden wie über Stellenausschreibungen, für die ebenfalls überplanmäßigen Ausgaben zur Verfügung gestellt werden müssten. So sind die Positionen im Bereich Integration (Integrationsbeauftragter, Werkstudent), im Bereich des neu entstehenden Teams aus dem Büro des Bürgermeisters/Team Personal (Schwerpunkt Personalsachbearbeitung) und bereits zum dritten Mal die Position im Team Rechnungsamt noch in diesem Jahr auszuschreiben.

Dacharbeiten an Tullahalle

Zudem steht in der heutigen Sitzung die Vergabe von Dachabdichtungsarbeiten für den Neubau der Tullahalle in Rheinhausen auf der Tagesordnung. Auf Antrag der Musikvereinigung Oberhausen 1889 wird außerdem über einen Zuschuss zu einer Konzertreise nach Maria Saal in Kärnten entschieden. Es folgen die Bekanntgaben, anschließend kann die Bevölkerung Fragen und Anregungen vorbringen. mele

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018