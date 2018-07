Neubaugebietbald vernetzt

Anzeige

WAGHÄUSEL.Die polizeiliche Kriminalstatistik für die Große Kreisstadt Waghäusel wird unter anderem in der nächsten Gemeinderatssitzung am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr vorgestellt. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, wird außerdem der aktuelle Planungsstand des Bildungszentrums Thema sein.

Auch wird über die Erweiterung der Johann-Peter-Hebel Realschule gesprochen. Auf der Agenda steht der Bebauungsplan Oberspeyerer Feld BAII – der Ausbau der Breitbandversorgung wird nun auch im Neubaugebiet angegangen.

Freikarten für die Feuerwehr

Das Stadtbauamt hatte die erforderlichen Arbeiten für das Herrichten und die Dammschüttung im Bereich des Klosters öffentlich ausgeschrieben. Fünf Firmen haben sich beworben, der Gemeinderat soll heute entscheiden, wer die Arbeiten durchführt. Als Anerkennung für den freiwilligen Dienst der aktiven Feuerwehrmänner schlägt die Verwaltung vor, den Aktiven eine nicht übertragbare Zehnerkarte des Schwimmbads zu schenken. Dem müssten die Mitglieder des Gemeinderats jedoch vorher zustimmen. nina