Neue Brücke über die A 5 führt zu Staus

Heidelberg/Eppelheim.Mit einem Schwerlastkran haben Bauarbeiter am Wochenende eine neue Brücke über die A 5 in insgesamt 22 Einzelteilen an Ort und Stelle gehoben. Die Verbindung zwischen Eppelheim und Heidelberg-Pfaffengrund wird eine rund 80 Jahre alte Brücke ersetzen, die im Oktober abgerissen worden war. Das neue Bauwerk, das im Dezember zur Verfügung stehen soll, lässt auf 21 Metern Breite Platz für zwei Straßenbahngleise und breitere Wege für Fußgänger, Radler und Autos. Da die A 5 zwischen dem Heidelberger Kreuz und Heidelberg/Schwetzingen am Wochenende in beiden Richtungen komplett gesperrt war, bildeten sich auf den Ausweichrouten A 6 und A 67 kilometerlange Staus. bjz/