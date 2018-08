Neue Kurse in der Musikschule

Waghäusel.Nach den Sommerferien beginnen in der Musikschule Waghäusel-Hambrücken wieder neue Kurse im Elementarbereich. Anmeldungen sind ab sofort und bis zum Montag, 10. September, möglich. Angeboten werden Kurse für Kinder ab acht Monaten in den Eltern-Kind-Gruppen sowie in der musikalischen Früherziehung für drei-, vier- und fünfjährige Kinder.

Der Monat September ist ein Schnuppermonat mit einer um 50 Prozent ermäßigten Unterrichtsgebühr. Ende des Monats können die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob die Kinder den Kurs weiter besuchen sollen. Anmeldungen telefonisch unter 07254/98 59 80 oder per E-Mail an info@msw-waghaeusel.de. klu

