Neues Kapitel der Museumsgeschichte

Waghäusel-Wiesental.Nach 18 Monaten Arbeit ist das neue bestückte Museum im „Alten Rathaus“ in Wiesental (Kicherstraße) am kommenden Sonntag, 18. März, zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Für den verantwortlichen Heimatverein ist dies sicherlich ein neues Kapitel in der Museumsgeschichte, das während des Frühlingsfestes aufgeschlagen wird.

Das Dachgeschoss wird nach der Neueindeckung des kompletten Dachaufbaus durch die Stadt und nach einer gründlichen Renovierung des Museumsbereichs durch den Heimatverein wieder zugänglich sein. Aufgebaut sind die Bereiche Landwirtschaft mit Anbauprodukten, Hauswirtschaft, Tierhaltung, Handwerk (Schreiner, Küfer, Wagner, Schmied, Schlosser, Schuster) und Forstwirtschaft. wr