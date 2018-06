Neues vom Räuber Hotzenplotz

Verhexte Stimmung: Markus Wilharm (v.l.), Tim Tegtmeier und Frederik Kienle bei ihrer Darbietung von „Räuber Hotzenplotz“. © Peter Empl

Bruchsal.Seit 20 Jahren zeigt die Badische Landesbühne Theater im Bruchsaler Schlosspark. So ist auch in dieser Spielzeit der Theatersommer abschließender Höhepunkt der Saison, heißt es in einer Pressemitteilung der Badischen Landesbühne. Um das 20-jährige Bestehen gebührend zu feiern, präsentiert die Badische Landesbühne ein besonderes Programm.

Wie in jedem Jahr bieten zwei große Sommerstücke

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2471 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.06.2018