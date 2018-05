Anzeige

Karlsruhe.Der Fußball-Drittligist Karlsruher SC will die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 2. Bundesliga optimistisch, aber mit kühlem Kopf angehen. „Wir dürfen nicht in Euphorie verfallen“, sagte KSC-Trainer Alois Schwartz zwei Tage vor dem Hinspiel gegen den Zweitliga-Drittletzten FC Erzgebirge Aue am morgigen Freitag im Karlsruher Wildparkstadion.

Als warnendes Beispiel führte er das letzte Saisonspiel gegen Carl Zeiss Jena an, das der KSC am Samstag mit 2:3 verloren hatte. „Da haben wir losgelöst Fußball gespielt. Das war zwar ein schönes Spiel für die Zuschauer, viele Torraumszenen und fünf Tore. Das wollen wir natürlich nicht machen“, sagte Schwartz.

Die Vorfreude in Karlsruhe ist allerdings riesig. „Ganz Karlsruhe will. Und wir auch“, erklärte Innenverteidiger Daniel Gordon. „Die Bäckersfrau spricht mich an und wünscht einem Glück. So ist das in ganz vielen Situationen, an der Tankstelle oder sonst wo“, erklärte der 33-Jährige.