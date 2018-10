Niemand fühlt sich zuständig

Oberhausen-Rheinhausen/Germersheim.Die Bürgerinitiative „Kein Gefahrstofflager“ (BI) macht unbeirrt weiter und hält an der geforderten Schließung des US-Gefahrstofflagers in Germersheim/Lingenfeld fest. Am Donnerstag, 4. Oktober, informiert die Initiative die Öffentlichkeit über die neueste Entwicklung. Los geht’s um 19 Uhr in der Vinothek PAN in Germersheim, Klosterstraße 2.

„Das Verwaltungsgericht ist der Meinung, dass

...