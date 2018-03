Noch mehr Geld für Breitbandausbau

Anzeige

Karlsruhe.Den bereits 44. Förderbescheid für das landkreisweite Backbone nahm Landrat Dr. Christoph Schnaudigel vom Amtschef im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, Ministerialdirektor Julian Württemberger in Stuttgart entgegen. Das schreibt das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Damit wurden im Landkreis Karlsruhe bereits 14,36 Millionen Euro an Fördermitteln für den Breitbandausbau bewilligt. Der aktuelle Förderbescheid in Höhe von rund 117 000 Euro fließt in den Ausbau der Backboneverbindung der beiden Ortsteile Langensteinbach und Mutschelbach in der Gemeinde Karlsbad. Auch die Gemeinde Marxzell wurde unterstützt: Für eine innerörtliche Mitverlegung von Breitbandinfrastruktur im Ortsteil Schielberg erhielt die Gemeinde über 10 000 Euro Förderung. „Durch die Schaffung des Backbones ermöglichen wir den Landkreiskommunen den zügigen Anschluss an die Datenautobahn. Viele Bürger und vor allem Unternehmen partizipieren schon von schnellen Glasfaserleitungen“, sagte Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, der sich gleichzeitig beim Land Baden-Württemberg für die finanzielle Unterstützung bedankte.“ zg