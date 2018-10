Nutzt die Chance!

Wie sollten Eltern, Lehrer, Schulen oder Landkreise richtig mit dem Thema Neue Medien umgehen? Als die Digitalisierung noch in ihren Kinderschuhen steckte, war das alles so neu und ungewiss, dass der Nachwuchs mit Unwissen vermeintlich geschützt wurde. Hat das Kind kein Handy und auch keinen Computer, kann ihm das „böse“ Internet nichts tun.

Heute sind wir etwas schlauer. Es bringt absolut nichts, sich vor der Digitalisierung und dieser Schnelllebigkeit zu verstecken. Weil es schlicht und ergreifend nicht geht. Schon lange sind die technischen Geräte Teil unseres Alltags. Wir pflegen damit unsere sozialen Kontakte, lassen uns auf der Landkarte den richtigen Weg zeigen oder benutzen es, um Rechnungen zu begleichen.

Und falls es Menschen gibt, die einen Computer nicht privat nutzen möchten, wird es spätestens im Berufsleben häufig Pflicht. Deshalb ist es wichtig, die Jugend so früh wie möglich darauf vorzubereiten, sie langsam an die Technik zu gewöhnen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Risiken und Gefahren können so direkt angesprochen werden.

Außerdem nutzen die digitalen Medien – sie bringen das Lernniveau auf ein ganz neues Level. Und wahrscheinlich wird das in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Deshalb: Nehmt die Chancen wahr und wachst daran gemeinsam!

