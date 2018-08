Ob Aufstieg oder Klassenerhalt – Teams sind bereit

Bruhrain.Die lange Pause ist endlich vorbei: Die Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet im Bruchsaler Fußballkreis starten an diesem Wochenende in die neue Saison. Wir verschaffen einen kurzen Überblick:

FC Olympia Kirrlach

Der Verbandsligist startete bereits am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Sieg über den VfR Mannheim in die Saison. Dabei kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Backmann nach einer 0:1-Niederlage ins Spiel zurück. Rainer Wirth, Sportlicher Leiter beim FC Olympia Kirrlach, bewertet den Sieg als glücklich, aber letztlich nicht unverdient: „Unterm Strich wäre vielleicht ein Punkt für den VfR verdient gewesen aufgrund der ersten Halbzeit. Allerdings muss man auch sagen, dass wir in der Schlussphase unsere Kontermöglichkeiten hatten und auch ein drittes Tor noch im Bereich des Möglichen gewesen wäre.“ Für den Vorjahresneunten somit ein erfolgreicher Auftakt in eine Saison, an deren Ende die magische 40-Punkte-Grenze geknackt und der Klassenerhalt eingetütet werden soll.

FV 1912 Wiesental

Nach Platz sechs im Vorjahr musste der Kreisligist im Sommer mit Wessam Noureddine (FVgg Neudorf) seinen besten Torjäger (28 Saisontreffer) ziehen lassen. „Trotzdem hoffe ich, dass die Mannschaft wieder eine gute Saison spielt und deshalb würde ich als Zielsetzung einen einstelligen Tabellenplatz ausgeben“, sagt Abteilungsleiter Kristian Tomasovic. „Wenn sich die neue Mannschaft schnell findet, dürfte es wieder möglich sein, unter die ersten sechs zu kommen. Das muss man aber abwarten.“ Insgesamt neun Neuzugänge sollen die sechs Abgänge ersetzen.

TSV Wiesental

Als Aufsteiger aus der B-Klasse erreichte der TSV Wiesental auf Anhieb den siebten Tabellenrang. Christian Marx und Robin Köhler verlassen den TSV in Richtung Kirrlach. Neu sind Paul Schäffer (FV Wiesental), Andjelko Ivkic, Noel Roßteutscher (beide SpVgg Oberhausen), Domenik Galieni (VfR Rheinsheim II) und Ensar Celik (FV Wiesental).

Für den Klub geht es darum, sich weiter in der A-Klasse zu etablieren, wenngleich eine Liga-Reform – die Kreisklasse A wird im Kreis Bruchsal von 16 auf 14 Mannschaften reduziert – in dieser Spielzeit zu einem vermehrten Abstieg führt. Dem will man in Wiesental selbstredend bestmöglich entgehen.

SpVgg Oberhausen

Fünf Neuzugänge hat es bei den Oberhausenern gegeben. Zwölf Spieler haben den Verein verlassen. Dennoch geht es bei der Spielvereinigung darum, den freien Fall, der mit dem Abstieg aus der Verbandsliga 2009 begann, zu stoppen. Große Hoffnungen ruhen auf Philipp Kneisl, der in der Vorsaison beim Kreisligisten FV Wiesental 25 Partien absolvierte. Für Oberhausen gilt es, Platz fünf der Vorsaison zu überbieten und eventuell um den Aufstieg mitzuspielen.

TSV Rheinhausen

Nach dem Aufstieg aus der B-Klasse 2016 hat sich der TSV Rheinhausen mit einem fünften und einem vierten Platz hervorragend zurückgemeldet. Der Weg, den man eingeschlagen hat, soll kontinuierlich, aber mit Ruhe fortgesetzt werden. „Wir wollen die Leistungen der Vorsaison bestätigen. Dann wird am Ende ein vernünftiger Tabellenplatz stehen“, sagt TSV-Trainer Dominik Feuerstein. Der Kader der letzten Saison blieb nahezu komplett zusammen, hinzu stießen lediglich Patrick Müller (SC 08 Reilingen), Kevin Blüm (SpVgg Oberhausen), Pascal Adler, Florian Schwebel (beide eigene Jugend) sowie Domenik Klein (eigene 2. Mannschaft).

