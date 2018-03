OB Mentrup will Linie 10 verlängern

Anzeige

Karlsruhe.„Die direkte Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Kriegsstraße mit der Buslinie 10 hat sich bewährt. Deshalb wollen wir noch einmal darüber nachdenken, ob zum ,kleinen Fahrplanwechsel’ im Sommer auch der Marktplatz mit dem Bus zu erreichen ist, so wie es versprochen war.“ Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup reagiert mit der Erklärung, die Verlängerung der Linienführung noch in den Gemeinderat zu bringen, auf Irritationen, die nach der Hauptversammlung der Bürgergesellschaft Südstadt entstanden waren.

Der Aufsichtsrat der VBK habe sich wegen der hohen Kosten für Investition und Betrieb gegen die neue Streckenführung ausgesprochen, zumal sie nur etwa zwei Jahre gebraucht werde. „Wir planen jetzt neu und preisgünstiger und dann werde ich das Thema in den Gemeinderat bringen, schließlich muss die Stadt das Defizit ausgleichen“, so Mentrup, der mit einer Mehrheit dafür rechnet, heißt es in der Pressemitteilung.

Voraussetzung dafür sei die Beendigung der Arbeiten am Südabzweig der Kombilösung, so die Pressemitteilung abschließend. zg