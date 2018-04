Offene Stellen auf Rekordhoch

Anzeige

Karlsruhe.Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt zeigt sich weiterhin auf einem stabil hohen Niveau. Die Zahl der Arbeitslosen ist ebenso rückläufig wie die Arbeitslosenquote, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Auch die Zahl der offenen Stellen sei mit über 9000 Vakanzen auf einem Rekordhoch. Dennoch bleibt das Thema Qualifizierung enorm wichtig. Um sich für die Zukunft aufzustellen, bedarf es einer soliden Ausbildung.

„Die Arbeitslosenzahlen und -quote gehen weiter zurück. Doch beim Blick auf die Arbeitswelt beobachten wir eine Zunahme an Geschwindigkeit, Dynamik, Unsicherheit und Komplexität“, sagt Ingo Zenkner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Gleichzeitig entwickele sich eine enorme Vielfalt an beruflichen Optionen. „Mehr denn je benötigen Arbeitsuchende und junge Menschen, die einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz suchen, Anregungen, Begleitung und Unterstützung im persönlichen Prozess der Berufswahl und ihres Berufslebens“, so Zenkner.

Hierbei rücken Personengruppen in den Fokus, die auf den ersten Blick kaum wahrgenommen werden. Eine davon sind Studienabbrecher. Nahezu 30 Prozent aller Studenten beenden ihr Studium ohne Abschluss, viele davon in technischen Studiengängen. Dabei bietet der Arbeitsmarkt beste Bedingungen für sie, auch da sie in der Wirtschaft sehr gefragt sind.