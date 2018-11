Offene Türen in eisigen Zeiten

Waghäusel.Nach dem Kinderbuch von Tilde Michels spielt Dagmar Selje von den Bielefelder Puppenspielen „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ am Dienstag, 27. November, ab 15 Uhr in der Stadtbibliothek Waghäusel.

Draußen ist es dunkel und kalt. Ein Sturm fegt übers Land. Wanja schläft fest in seinem kleinen Häuschen. Da klopft es: Tock, tock, tock. Wanja wird wach. Wer möchte so spät noch herein?

Viele Tiere suchen in dieser Nacht ihren Schutz und etwas Wärme. In dem Stück geht es ums Zusammenrücken und um offene Türen in kalten Zeiten. Das tut gut, nicht nur zur Weihnachtszeit. Dabei kommt die Botschaft ganz einfach daher, selbstverständlich und unaufdringlich. Erzählt wird diese zauberhafte Geschichte in Reimen, mit Witz, Poesie und Musik. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und dauert etwa 45 Minuten. Die Kartet kostet 2 Euro. zg

