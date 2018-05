Offene Türen und seltene Flötenklänge

Rebecca Werding zeigt die Kontrabass-flöte. Am Konzert wird sie dieses Instrument spielen. © Widdermann

Waghäusel.Ein Klangerlebnis der besonderen Art verspricht das Konzert „Flöten kreuz und quer“ der Musikschule Waghäusel-Hambrücken am kommenden Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr im Saal der Musikschule zu werden. Flötistinnen und weitere Instrumentalisten bringen Querflötenmusik in verschiedensten Besetzungen zur Aufführung. Bereits am Samstag, 9. Juni, stellt sich der Elementarbereich der Musikschule von 14

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3560 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018