Ohne Leistungsdruck Kreativität zeigen

Region.Zum zweiten Mal schreibt die Stiftung Ravensburger Verlag unter dem Motto „Werk.Klasse“ landesweite Förderprogramme aus, um das Interesse von Schülern an handwerklichen Tätigkeiten anzuregen. Wie die Stiftung in einer Pressemitteilung schreibt, können sich bis Freitag, 20. April, noch Schulen aller Schularten in Baden-Württemberg mit Projekten für 3. bis 8. Klassen bewerben, die sie im nächsten Schuljahr 2018/19 realisieren wollen. Über die Mittelvergabe entscheidet eine Jury. Die Projekte können während oder außerhalb des Unterrichts stattfinden. Die Ergebnisse werden anschließend mit einer Online-Ausstellung gewürdigt.

Die Stiftung lehnt sich mit „Werk.Klasse“ an ihr Förderprogramm „Kunst.Klasse“ an, das seit neun Jahren mit hoher Resonanz in mehreren Bundesländern läuft. In der Pilotrunde des Programms „Werk.Klasse“ hatten 16 baden-württembergische Schulen 45.591 Euro Preisgeld erhalten (bei 42 Bewerbungen). Die beiden Förderprojekte werden im Jahreswechsel ausgeschrieben.

Freude am eignen Werkstück

„Kinder erhalten nur noch selten Möglichkeiten, in ihrer Freizeit oder im Schulalltag handwerkliche Tätigkeiten kennenzulernen“, begründet Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein das Engagement. „Wo kann ein Kind noch die Freude am selbst gestalteten Werkstück erleben? Haptische Materialerfahrung und feinmotorische Schulung haben in der Schule kaum noch ihren Platz.“