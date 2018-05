Okrapfanne nach indischer Art

Anzeige

Bruhrain.Vor gar nicht allzu langer Zeit haben sie mich angelacht: Vom Nachbartisch in einem indischen Restaurant stachen mir erstmals Okraschoten ins Auge. Von dem Augenblick wusste ich: Die will ich unbedingt mal essen. Jetzt ist das aber gar nicht so leicht, wenn man noch nicht mal den Namen des Gemüses kennt.

Aber mit Google kann selbst Sherlock Holmes einstecken. „Indisch, grünes Gemüse, schotenartig“ ins Suchfenster eingegeben und schon wurden die Okraschoten in den Treffern entlarvt. Und weil Okraschoten nicht nur in der indischen, sondern auch in der chinesischen Küche eine große Rolle spielen – ja, auch das spuckte Google aus – habe ich mein Glück einfach mal im asiatischen Supermarkt versucht … und gefunden. Die Okraschoten habe ich indisch als Gemüsepfanne zubereitet und auf Reisnudeln gebettet. Das Rezept für vier Personen dauert etwa 30 Minuten.

Zutaten

500 Gramm Okraschoten (Asia-Supermarkt), eine Karotte, eine rote Paprika, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, drei Esslöffel Tomatenmark, drei große Tomaten, drei Esslöffel Ajvar, einen Esslöffel Teriyaki-Soße, einen Teelöffel Kreuzkümmel, zwei Esslöffel asiatische Gewürzmischung, bei Bedarf etwas Pfeffer, 250 Gramm Reisnudeln, eine halbe Limette, frischen Koriander und etwas Olivenöl zum Anbraten.