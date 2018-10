Oktoberfest für Senioren

Philippsburg-Rheinsheim.Zum ersten Mal kommt im neuen „Haus der Erinnerung“ in Rheinsheim (ehemalige Sparkasse) ein zünftiges Oktoberfest zustande. Dazu lädt das Team der Schwester Suely ein. Am Donnerstag, 25. Oktober, steigt ab 14 Uhr das Fest, an dem alle Senioren des Stadtteils und außerhalb Rheinsheims teilnehmen dürfen.

Durch Fahnen und ein großes Hinweisschild fällt im Ortszentrum von Rheinsheim das zweistöckige „Haus der Erinnerung“ auf. Es ist ein besonderes Angebot – nicht nur für den Philippsburg Stadtteil, sondern für die ganze Region.

Die bestehende Tagespflege „Schwester Suely“ mit Hauptsitz in Oberhausen hatte vor einiger Zeit die seitherigen Räumlichkeiten der Sparkassenfiliale in Rheinsheim in der Hauptstraße 27 übernommen, saniert und auf einen modernen, ansehnlichen Stand gebracht.

Im Erdgeschoss gibt es einen großen Aufenthaltsraum, etwa 80 Quadratmeter, mit zwei langen Tischen, Stuhlreihen und einer Küche. „Da sieht es aus wie in einem Wohnzimmer“, ist öfters zu hören. Derzeit betreuen 35 Suely-Mitarbeiter in einem Einzugsgebiet von rund 30 Kilometer mehr als 180 Senioren. „Wir sind für zwei Monate restlos ausgebucht. Es gibt viel zu tun“, betont die aus Brasilien stammende gelernte Krankenschwester Suely. wr

