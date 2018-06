Old- und Youngtimer bestaunen

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Am Wochenende knattert es auf dem Parkplatz der Radrennbahn in Oberhausen. Am Sonntag, 1. Juli, findet ab 10 Uhr das elfte Sommerfest der Mopedfreunde Oberhausen statt. Bis 18 Uhr können Mopedfreunde und solche, die es werden wollen oder sich einfach nur interessieren, auf dem Gelände feiern.

In einer Ausstellung können etliche Old- und Youngtimer bestaunt werden. Darunter unzählige Mopeds und Roller, aber auch Motorräder und Autos. Außerdem wird es eine Mopedprämierung in verschiedenen Kategorien geben. Dazu gehören das schönste Moped und das am besten restaurierte. Auch das schönste Original, das älteste Rad und der Verein mit den meisten Mitgliedern wird prämiert. Anmeldeschluss ist 13 Uhr. Die Prämierung beginnt um 14 Uhr.

Auch für Essen und Live-Musiksorgen die Mitglieder. Musikalisch gibt es von der Band Fourlessone Vielseitiges auf die Ohren, während man sich bei einem bayerischen Frühstück, reichhaltigen Speisen und einem ganztägigen Kuchenbuffet den Magen füllen kann.