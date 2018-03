Olympia Kirrlach verschenkt drei Punkte in Durlach

Anzeige

Durlach berappelt sich

In der zweiten Halbzeit sahen die80 Zuschauer etwas forscher auftretende Gastgeber, die das Spiel nun offen hielten und die in der 66. Minute zu einer weiteren Torgelegenheit kamen, die aber von Kirrlachs Torhüter Schwaiger zunichte gemacht wurde. Der Durlacher Druck hielt an und führte unweigerlich zur Führung. Engert setzte sich auf halblinker Position durch und wurde nicht entscheidend gestört, so dass sein Sonntagsschuss schon am Samstag im Tordreieck einschlug.

Durlach führte nun 1:0 und man sah dann eine Kirrlacher Elf, die damit nicht einverstanden war. Scheiterten Umstadt in der 76. Minute noch aus der Distanz und Rindone in der 80.Minute, führte ein Foulspiel am aufgerückten Kirrlacher Abwehrspieler Vetter zum fälligen Elfmeter. Aber Rindone schoss einfach zu schwach, so dass der Torwart den Ball sogar sicher festhalten konnte.

Das Spiel war damit gelaufen, Durlach rettete die Führung über die Zeit und die Olympia weinte den vergebenen Chancen der ersten Halbzeit nach. Durlach hatte zwei Chancen, Kirrlach derer fünf. Das nennt man Effizienz. Drei wichtige und machbare Punkte blieben somit für die Gäste auf der Strecke. Sie hätten angesichts der nun folgenden schweren Aufgaben dem Punktekonto gut getan. Sollte sich das Angriffsspiel der „Olympianer“ hinsichtlich der Chancenverwertung nicht verbessern, werden schwere Zeiten auf den FC zukommen, der jetzt auf Platz acht liegt. jh

Bei Kirrlach spielten: Kaier Schwaiger, Serhat Semizer, Ayhan Akdemir, Julian Vetter, Andre Fillinger, Yannick Krämer (ab 85. Chirodea), Fabian Singler (ab 73. Rindone), Dino Mujcic (ab 64. Geggus), Jens Umstadt, Stefan Unger (ab 58. Kurt), Andre Redekop.

