Ordnungsdienst verhindert Brand

Karlsruhe.Auf der Anfahrt zu einer Kontrolle am Grillplatz in der Friedrichstaler Allee hat eine Streife des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) im Bereich der B 36 bei der Ausfahrt Eggenstein eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Wie die Stadt mitteilte, verhinderten die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes am vergangenen Freitag gegen 19.50 Uhr einen beginnenden Flächenbrand an der dortigen Böschung. Den beiden Bediensteten des KOD gelang es, bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Abteilung Neureut der Freiwilligen Feuerwehr den Brand einzudämmen und damit Schlimmeres zu verhindern. Das Feuer konnte danach schnell gelöscht werden. zg