Orgelkonzert mit Cello und Flöte

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Melodien von der Orgel, dem Cello und der Altflöte: Der in Ribnitz an der Ostsee lebende Kantor Christian Bühler spielt genau diese Instrumente am heutigen Samstag ab 19 Uhr in der Erlöserkirche Wiesental. Mit Werken von der Renaissance, über Bach und seinen Zeitgenossen Johann Gottfried Walther bis zur Romantik mit Mendelssohn will Bühler die Zuhörer in seinen Bann ziehen.

Auch die Neuzeit mit Swing und Blues soll dabei nicht ausgespart werden. Dabei unterstützen ihn Anja Bühler an der Alt-Blockflöte und Juidth Eif am Cello. Beide Instrumente harmonieren mit den Klangfarben der Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind am Ausgang erwünscht. zg/nina