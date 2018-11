Ortschaftsrat bleibt bestehen

Oberhausen-Rheinhausen.Am Sonntag, 20. Januar, sind die Bürger von Oberhausen-Rheinhausen an die Urnen gerufen, um über die Aufhebung der unechten Teilortswahl zu entscheiden. Laut Beschluss des Gemeinderates vom 24. September, wird folgende Frage den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt: „Sind Sie für die Aufhebung der unechten Teilortswahl ab der nächsten Kommunalwahl 2019?“

Eine Woche vorher wird es am Donnerstag, 10. Januar, und Freitag, 11. Januar, Infoveranstaltungen zu diesem Thema geben. Beim Rathaussturm sei ihm aufgefallen, dass die Aufhebung der unechten Teilortswahl gleichgesetzt wird mit der Abschaffung des Ortschaftsrates, sagte Bürgermeister Martin Büchner jüngst auf der Gemeinderatssitzung. „Dem ist ausdrücklich nicht so“, betont Büchner und bat alle Gemeinderäte bei der Information und Aufklärung der Bürger mitzuhelfen.

Besonderes Verfahren

Bei der unechten Teilortswahl handelt es sich um ein besonderes Wahlverfahren für den Gemeinderat der Gesamtgemeinde, durch das die Repräsentation der Orts- oder Stadtteile gewährleistet werden soll. Bei einer reinen Mehrheitswahl oder Verhältniswahl in Verbindung mit dem Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers würden aus Vororten oder Gemeindeteilen keine Vertreter in den Gesamtgemeinderat entsendet werden können, weil die Zahl ihrer Wahlberechtigten im Vergleich zur Gesamtzahl in der Gemeinde zu gering ist.

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg gibt den Gemeinden also die Möglichkeit, durch Hauptsatzung die unechte Teilortswahl einzuführen oder auch wieder abzuschaffen. Bei der unechten Teilortswahl erhalten einzelne oder mehrere Teilorte, auch Wohnbezirke genannt, eine nach ihrer Einwohnerzahl festgelegte Anzahl von Sitzen im Gemeinderat garantiert.

Stimmen an alle Bezirke verteilen

Die Listen sind nach Wohnbezirken getrennt aufgestellt, damit jeder Wähler weiß, welche Kandidaten für seinen Wohnbezirk kandidieren. „Unecht“ heißt diese Art der Wahl, weil jeder Wähler nicht nur an die Kandidaten seines Wohnbezirkes wählen, sondern seine Stimmen auf die Kandidaten aller Wohnbezirke verteilen kann. Der Ortschaftsrat dagegen ist für ehemals selbstständige Gemeindeteile gedacht, denen damit ein begrenztes Mitwirkungsrecht bei Entscheidungen des Gemeinderates der Gesamtgemeinde eingeräumt wird. Der Ortschaftsrat, der ebenso wie der Gemeinderat direkt von den wahlberechtigten Bürgern der „Ortschaft“ gewählt wird, hat in manchen Bereichen eine eigene Entscheidungskompetenz. Diese wird in der Hauptsatzung festgelegt.

In allen den Ortsteil betreffenden Angelegenheiten hat der Ortschaftsrat ein Anhörungsrecht gegenüber der Verwaltung und dem Gesamtgemeinderat. Die Ortschaften haben im Rahmen der Ortschaftsverfassung eine eigene Miniverwaltung, an deren Spitze ein Ortsvorsteher steht.

Bereits im Januar hatte die Verwaltung von Oberhausen-Rheinhausen einen erneuten Vorstoß zur Abschaffung der unechten Teilortswahl gestartet, nachdem ein erster Versuch 2009 an der Mehrheit im Gemeinderat gescheitert war. Da sich immer mehr Städte und Gemeinden für die Abschaffung aussprechen, wollte die Verwaltung die Meinung des Rates dazu hören, da man der Meinung ist: „Die Gemeindeverwaltung ist der Auffassung, dass mehr als 40 Jahre nach der Fusion die Bürger aus Oberhausen-Rheinhausen eine Gemeinde sind, deren Einwohner sich gegenseitig respektieren und auch die erforderlichen Notwendigkeiten in beiden Ortsteilen erkennen und nach Bedarf umsetzen. Insoweit ist eine zwingende Aufteilung nicht mehr notwendig, um eine gleichmäßige Entwicklung der Gemeinde beizubehalten.“

Ein weiteres Argument ist, dass mit einer einheitlichen Liste, die Anzahl der Gemeinderäte verringert werden könnte. Nun sind im Januar die Bürger gefragt.

