Ortsmitte wird zur Partymeile

Waghäusel.Am kommenden Wochenende, 17. bis 20. März, ist in Wiesental ein viertägiges Frühlingsfest zu erleben. In dieser Zeit lockt die Ortsmitte mit vielerlei Angeboten und Attraktionen abermals Tausende von Menschen an.

Einige Besonderheiten sind angesagt, so mehrere Fakir-Shows mit Feuerschluckern, Glasscherbenlaufen, einem Nagelbrett als Liegestätte und weiteren verschiedenen Feuereffekten. Auch gibt es ein Spiele-Parcours für Kleinkinder mit Reitmöglichkeit und außerdem eine Hüpfburg. Die meisten Geschäfte laden am Sonntagnachmittag zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Von 13 bis 18 Uhr dürfte erwartungsgemäß der größte Betrieb herrschen, wenn entweder die Ladentüren weit offenstehen oder Theken im Freien aufgeschlagen sind. Auf dem Marktplatz ist in Zelten und an Ständen für die Verköstigung der Besucher gesorgt. Im ganzen Innenbereich sind die Straßen gesperrt.

Vergnügungspark im Grünen

Bis zum Dienstagabend setzen die Schausteller das Frühlingsfest fort und funktionieren die Grünanlage zu einem Vergnügungspark um. Am Sonntag gibt es attraktive Vorführungen der Geschäftswelt, so ein Bike’n’Grill mit einer Art Fahrradmesse und ein Besuch der 501st Legion „German Garrison“ – dem weltgrößten Star-Wars-Kostümclub. Geboten wird außerdem ein Kinderschminken. Ein Glücksrad lockt mit Preisen und bei der E-Scooter-Probefahrt kann sich jeder in der Elektromobilität üben. wr