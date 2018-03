Osterlamm – das süße Mitbringsel zum Fest

Anzeige

Einer, der an Tag zwei noch etwas frischer schmeckt – falls das Osterlamm bis dahin überlebt und nicht schon vernascht ist, ehe es überhaupt gezählt werden konnte. Die Zubereitung dieses Osterlamms dauert etwa 60 Minuten (inklusive Backzeit). Dafür werden folgende Zutaten benötigt: 70 Gramm Margarine, 75 Gramm Zucker, zwei Päckchen Vanillezucker, 175 Gramm Dinkelmehl, ein Teelöffel Backpulver, eine Messerspitze Natron, zwei Esslöffel gemahlene Mandeln oder Haselnüsse, der Abrieb einer Zitrone, 125 Milliliter Hafermilch und Puderzucker zum Bestäuben.

Jetzt geht es an die Zubereitung: Hol zuerst deine Rührschüssel und dein Handrührgerät aus dem Küchenschrank. Zunächst musst du die Margarine mit dem Zucker und Vanillezucker vermengen und flockig schlagen. Mische anschließend das Mehl mit Backpulver und Natron. Rühre es in die gezuckerte Margarine ein. Füge nach und nach die gemahlenen Nüsse oder Mandeln und die Zitronenschale hinzu. Nun sukzessive die Pflanzenmilch einrühren. Der Teig sollte am Ende sehr dickflüssig sein. Für die richtige Konsistenz gegebenenfalls mit Mehl oder Milch nachhelfen.

45 Minuten in den Ofen

Heize den Backofen danach auf 160 Grad Umluft vor. Fette die Lämmchenform ein, verschließe diese gut und fülle dann den Teig hinein. Drücke den Teig fest in die Form, so dass Luftbläschen keine Chance haben. Das Lämmchen für etwa 45 Minuten backen. Nach dem Backen das Osterlamm schließlich in der Form auskühlen lassen – erst erkaltet herausnehmen und aufrecht hinstellen. Das Osterlamm mit Puderzucker bestäuben. Wenn du magst, kannst du ihm auch gerne noch ein Schleifchen um den Hals binden. vs

Info: Mehr Rezepte gibt es unter www.schuerzentraegerin.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018