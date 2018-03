Osterspaziergang durchs Blütenmeer

Anzeige

karlsruhe.Im gerade wieder Pause machenden Frühling blüht es bereits vielerorts in den städtischen Grünanlagen. Die Stiefmütterchen trotzen der Kälte und präsentieren ihre bunten Blüten. Letzten Oktober pflanzten die städtischen Gärtner 64 000 Stiefmütterchen, Gänseblümchen, Goldlack, Island-Mohn und Vergissmeinnicht in die Wechselflorbeete im Zoologischen Stadtgarten, so dass sich ein Besuch, vor allem an den Osterfeiertagen, lohnt, schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Nach den ersten warmen Frühlingstagen entwickelten sich die Blumen in den Beeten rasant. Ein Highlight seien besonders die farbenprächtigen Tulpenbeete. Dafür wurden im letzten Herbst circa 31 000 Tulpenzwiebeln allein im Stadtgarten gesetzt: frühe und späte Sorten, einfache und gefüllte, lilienblütige oder gefranste sowie Papageientulpen.

Wer sich für die Botanik im Stadtgarten besonders interessiert, dem bietet das Gartenbauamt zahlreiche Führungen an. Den Auftakt bildet die Frühjahrsblüherführung am Sonntag, den 15. April um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist am Stadtgarteneingang bei der Nancyhalle. In knapp zwei Stunden vermitteln Fachleute des Gartenbauamtes Wissenswertes zu Frühjahrsblühern, Gartengestaltung und der Arbeit der städtischen Gärtner.