Packstation hat immer Dienst

Oberhausen-Rheinhausen.Die Post erweitert und modernisiert fortlaufend das Netz seiner Packstationen, wie die DHL Group in einer Pressemitteilung schreibt. So steht den Kunden jetzt auch im Weiherweg 6a in Oberhausen-Rheinhausen, eine Packstation beim Penny Markt zur Verfügung. Der hier installierte neue Automatentyp hat 40 Fächer.

Aufgrund seiner kompakteren Bauweise kann er auch an Standorten eingesetzt werden, die für die größeren, bisher üblichen Packstationen nicht geeignet sind. Über die neue Packstation können auf einfache Art und Weise Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden, an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr, so die Mitteilung weiter. Für mehr als acht Millionen registrierte Kunden alleine in Deutschland seien die Vorteile der Packstationen beim Online-Einkauf nicht mehr wegzudenken. Schließlich kann durch die Paketstationen jeder genau dann sein Packet abholen, wenn es gerade am besten passt.

Im Umkreis von zehn Minuten

Inzwischen wurde das Netzwerk bereits auf rund 3400 Paket-Automaten mit mehr als 340 000 Fächern in über 1600 Städten und Gemeinden bundesweit erweitert. Damit können 90 Prozent der Bürger heute schon eine der Packstationen innerhalb von zehn Minuten erreichen. DHL Paket wird das Automatennetzwerk in Deutschland weiter ausbauen und plant schon jetzt weitere Packstationen in deutschen Großstädten. zg