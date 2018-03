Parkplatz-Situation beschäftigt Gremium

Anzeige

Häufige mündliche oder gar bußgeldrechtliche Verwarnungen können nach Aussage Büchners dazu führen, dass gerade die Kunden der Bäckereien auf Märkte mit ausreichenden Parkmöglichkeiten ausweichen könnten. Damit drohe langfristig bis mittelfristig der Verlust einer Infrastruktur in der Gesamtgemeinde, wie dies auch in umliegenden Gemeinden geschehen ist. In diesem Punkt waren die Fraktionen teilweise anderer Auffassung. Ihrer Meinung nach könnte trotz intensiver Kontrollen der Geschäftsbetrieb weitergehen wie bisher.

Nachdem der Gemeinderat nun seine Entscheidung getroffen hat, die neben den zusätzlichen Kurzzeitparkern auch die Ausweisung eines Behindertenstellplatzes vorsieht, wird nun die Gemeindeverwaltung das Landratsamt Karlsruhe für die Anordnung der notwendigen Verkehrszeichen und Nutzungseinschränkungen zuständige Behörde anschreiben und um entsprechende Anordnung bitten.

Mit dem Beschluss über die Sanierung des Parkplatzes in der Tullastraße beginnen in den kommenden Wochen – nun auch für die Bürger der Gemeinde sichtbar – die Arbeiten zum Neubau der Tullahalle in Rheinhausen. Zunächst soll dabei der Parkplatz hergerichtet werden, um während der Bauphase ausreichend Stellplätze zur Verfügung zu haben. Erfreut zeigte sich der Gemeinderat darüber, dass die Kosten mit 208 204 Euro um rund 30 000 Euro unter der bisherigen Kostenannahme liegen. Vonseiten der Verwaltung wurde zu diesem Tagesordnungspunkt noch einmal der Kostenrahmen der Gesamtbaumaßnahme, der sich auf rund sieben Millionen Euro beläuft, erläutert.

Fortschritte gibt es weiterhin beim Abriss der Ortsverwaltung. Mit der Vergabe der Umsetzung der Solaranlage der Ortsverwaltung auf das Dach der Schulsport-/Schwimmhalle in Oberhausen mit Kosten von 39 000 Euro wurde auch hier der erste Auftrag durch den Gemeinderat erteilt.

Der Bodenbelag im Kinderhaus St. Katharina wird in den Sommerferien erneuert. Die Kosten hierfür werden sich auf etwa 39 900 Euro belaufen. Noch im zurückliegenden Jahr hatte die Gemeindeverwaltung für dieselbe Arbeit ein Angebot von mehr als 80 000 Euro vorliegen. Die damalige Ausschreibung wurde daher aufgehoben. Das neue Ergebnis gibt der Gemeindeverwaltung nun recht. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.02.2018