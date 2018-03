Parkraum in Diskussion

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.„Information des Gemeinderates über die Parkraumsituation in der Marienstraße und die weitere Vorgehensweise der Gemeindeverwaltung“, so steht es auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung am heutigen Montag, 19. Februar, die um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Wellensiek & Schalk beginnt.

Außerdem geht es um einen Antrag der Heinrich Krieger KG auf Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zum Betrieb des Lade-und Löschplatzes. Ebenso behandelt wird am Abend der „Bebauungsplan 1. Änderung, Waghäuseler Weg“. Hier stehen der Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen während der Beteiligung der Öffentlichkeit und der notwendige Satzungsbeschluss an.

Weitere Themen bei der heutigen Sitzung sind die Umstellung des Finanzwesens auf Kommunale Doppik (überplanmäßigen Ausgaben) und der Neubau der Tullahalle Rheinhausen: Hier geht es um die Vergabe der Bauleistungen für den Landschaftsbau-Parkplatz Tullastraße und die Vergabe der Arbeiten zur Verlegung der Solaranlage. Auch sind die Bodenbelagsarbeiten für das Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen zu vergeben. Schließlich ist noch die Ausschreibung von Gaslieferungen für gemeindeeigene Einrichtungen und Anlagen für den Zeitraum von 2019 bis 2020 zu beraten. wr