Pauline Tratz holt College-Titel in USA

St Louis/Karlsruhe.Die Karlsruher Nationalturnerin Pauline Tratz hat mit dem Team der Universität Los Angeles (UCLA) die Amerikanische College Serie (NCAA) gewonnen. Die „Bruins“ schlugen im Finale der besten sechs Teams den Titelverteidiger Oklahoma Sooners in einem dramatischen Wettkampf um 0,0375 Punkte. Die 18-jährige deutsche Meisterin am Sprung steuerte in der Chaifetz Arena von St. Louis einen Sprung und eine Bodenübung bei.

Für die Kalifornier war es der erste Titel seit 2010. „Das ist ein wahres Dreamteam“, schwärmte UCLA-Cheftrainerin Valorie Kondos Field nach dem siebten Erfolg in der 36-jährigen Ligageschichte. Dritte wurden die Florida Gators. lsw