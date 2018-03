PFC-Werte im grünen Bereich

Anzeige

Region.In sieben Fällen wurden die Werte von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) bei Analysen von Proben des Oberbodens auf landwirtschaftlichen Flächen im nordwestlichen Teil des Landkreises Karlsruhe über dem gesetzlichen Warnschwellenwert festgestellt. Deshalb veranlasste das Landratsamt Karlsruhe auch amtliche Trinkwasserproben in Wasserwerken des betreffenden Bereiches, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Ergebnisse der Trinkwasserproben, die durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen (CVUA) analysiert wurden, liegen nun vor. In Proben, die am Übergang zum Versorgungsnetz in den Wasserwerken Friedrichstal, Kirrlach (Waghäusel), Oberhausen-Rheinhausen und Weiher genommen wurden, konnten keine per- und polyfluorierte Chemikalien nachgewiesen werden, wie das Landratsamt weiter in der Pressemitteilung schreibt.

Spuren in Philippsburg

In der untersuchten Trinkwasserprobe aus dem Wasserwerk Philippsburg wurden Spuren von Perfluorpentansäure (PFPeA) im Bereich der Bestimmungsgrenze gefunden. Mit PFPeA wurde damit eine einzige Substanz aus dem großen Spektrum der perfluorierten Verbindungen (PFC) nachgewiesen. Der Messwert liegt weit unterhalb des sogenannten Gesundheitlichen Orientierungswertes (GOW).