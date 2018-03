Anzeige

Philippsburg.Es ist fast wie beim richtigen Fußball. Zehn Feldspieler und ein Torwart kämpfen gegen den Gegner. Nur dass sie nicht rennen müssen sondern dem Ball per Geländemaschine hinterherjagen. 1958 war der MSC Philippsburg Deutscher Motoball-Meister und der Nischensport fand begeisterte Anhänger. Als Pokalsieger ging die Mannschaft 1989 vom Platz.

Jetzt veranstaltete der MSC ein Vorbereitungstunier auf der heimischen Platzanlage. Die Mannschaften aus Halle und Pattensen waren zu Gast. Bei eisigen Temperaturen, aber bei strahlendem Sonnenschein spielte man um den 1. Pahling-Pokal. Jeder Spieler war trotz langer Winterpause heiß auf das erste Spiel in diesem Jahr. Die heulenden Motoren brachten das Benzin im Blut zum Kochen. Der Duft von Motorenöl und Benzin lag in der Luft und die Zuschauer konnten sich auf die bevorstehende Saison einstimmen.

Klare Sache für Heimmannschaft

Mit einem 8:4 über Halle und einem 5:2 über Pattensen war die Heimmannschaft in den Hinspielen erfolgreich. Da reichte ein 2:2 gegen Halle in der Rückrunde und der klare 8:2-Erfolg gegen Pattensen am Ende zum Erfolg – der MSC Philippsburg holte somit den Pahling-Pokal nach Hause. Bei der Siegerehrung galt der Dank den weit angereisten Mannschaften und natürlich den Schiedsrichtern, die für einen fairen Umgang sorgten.