Philosophische Gespräche mit dem Gewürzhändler

Dabei schlug er auch immer die Brücke zwischen den Religionen, suchte Gegensätze und Gemeinsamkeiten.

Der Erlös aus dem Verkauf seiner Bücher mit den Kurzgeschichten über die Länder rund um den indischen Subkontinent geht an Projekte wie „Hilfe zur Selbsthilfe“. „Wenn ich wieder mal 120 Euro zusammen habe, reicht es für eine Kuh“, sagt der in Karlsruhe wohnhafte Felsberg. In Nepal traf er einen geschäftstüchtigen neunjährigen Jungen, der ihm für umgerechnet fünf Euro unbedingt einen bunten Vogel verkaufen wollte. Auf seine Anmerkung, dass er einen Vogel auf seiner Reise nicht mitnehmen könne, bekam er die salomonische Antwort: „Dann lass ihn einfach fliegen.“ Inzwischen verbietet ein Gesetz das Einsperren von Vögeln.

Mitleid herausgefordert

Etwa zwei bis vier Prozent der indischen Bevölkerung sind Christen. Georg Felsberg vermutet, dass die Hälfte davon Mädchen sind, die aufgrund fehlender Mitgift für soziale Dienste in die Klöster geschickt werden. Parallelen zwischen den europäischen und asiatischen Kulturkreisen erkannte der pensionierte Weltenbummler bei einem philosophisch angehauchten Gespräch mit einem Gewürzhändler über die Klugheit der Menschen. Vor allem in Bombay erlebte Felsberg die organisierte Bettelei armer, kranker und alter Menschen, die zu Hunderten am Straßenrand sitzen und das Mitleid herausfordern.

