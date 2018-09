„Pippilotta“ klettern raus in die Freiheit

Karlsruhe.Das Eichhörnchen-Mädchen „Pippilotta“ hat nach fünf Wochen erstmals wieder Freiheit geschnuppert. „Die Schlupflöcher der Voliere sind geöffnet worden und ,Pippilotta‘ ist mit ,Björn‘ nun offiziell ausgewildert“, sagte ihre Pflegemutter Larissa Fritzenschaf am Samstag. „Pippilottas“ Volierenpartner „Björn“ sei relativ zügig nach draußen geklettert. „,Pippilotta‘ hat lieber noch ein kurzes Nickerchen eingeschoben, aber ist nun auch draußen unterwegs“, sagte Fritzenschaf der Deutschen Presse-Agentur.

„Pippilotta“ machte Schlagzeilen, weil sie sich Mitte August so hartnäckig an die Fersen eines Mannes geheftet hatte, dass der die Polizei alarmierte (wir berichteten in der Bruhrainer Zeitung am Mittwoch, 15. August). Das nur wenige Wochen alte Tier war an die Wildtierauffangstation Karlsruhe abgegeben worden, wo es aufgepäppelt wurde. Die Helfer gehen davon aus, dass das Tier aus einem Nest gefallen war und den Mann aus purer Not verfolgt hatte. Das junge Nagetier war stark dehydriert, schwach und am Auge leicht verletzt.

Sprungkraft bewiesen

„Pippilotta“ war vor der Auswilderung topfit, knabberte Nüsse und Obst und bewies schon in einer Außenvoliere Sprungkraft. Auch hatte sie mit Ziehbruder „Björn“ einen Kameraden gefunden. Für die Auswilderung wurden zwei Schlupflöcher der Voliere geöffnet – groß genug für Eichhörnchen, aber zu klein für einen Marder. „So haben die beiden einen sicheren Rückzugsort“, sagte Fritzenschaf. Denn anfangs kommen ausgewilderte Eichhörnchen gern zurück. Nach und nach wird der Bewegungsradius größer, bis sie ganz ihr Ding machen. „Erwachsensein bedeutet bei Eichhörnchen nämlich auch, als Einzelgänger allein zu leben“, erläuterte Fritzenschaf.

Im Vergleich zu anderen Handaufzuchten sei „Pippilotta“ – die mit ihrem feuerroten Fell an das rothaarige Mädchen im Kinderbuch erinnert – weniger auf die Zieheltern fixiert und habe es recht schnell abgelehnt, gefüttert zu werden. „Sie hat einen eigenen Kopf, ist sehr selbstständig und macht, was ihr gefällt.“ Sollte im Winter die Nahrung draußen knapp werden, gebe es an der Voliere etwas: „Das Futterbord ist immer bestückt“. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018