Platz mit Urlaubsflair

Für neue Kindertagesstätte in Wiesental will der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung die Spielgeräte vermutlich der Firma Wissmeier aus St. Leon-Rot vergeben. Die Geräte sollen aus Robinienholz in Kombination mit Edelstahl angefertigt werden. So haben sie eine hohe Qualität und sind sehr langlebig. 96 117 Euro kostet dieses Angebot. nina

Samstag, 28.07.2018