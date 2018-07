Polizei sucht Brandstifter

Anzeige

Karlsruhe.Nachdem in den vergangenen Wochen in der Gegend um Eggenstein-Leopoldshafen immer wieder Brände gelegt worden sind, sucht die Karlsruher Kriminalpolizei jetzt Zeugen, heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten. Seit Juli muss die Feuerwehr häufig ausrücken und auch am vergangenen Wochenende wurde am Freitagnachmittag im Spöcker Weg erneut ein Feuer gemeldet. Hier war ein mitten auf dem Feld liegender Strohballen in Brand geraten. Durch den herrschenden Wind griff das Feuer auf sieben weitere in mehreren Metern Entfernung abgelegte Strohballen und das Feld selbst über.

Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte hier ein weiteres Übergreifen auf einen angrenzenden Betrieb verhindert werden. Am Samstag meldeten Zeugen ab 11.30 Uhr fünf weitere Brände am Fahrbahnrand der B 36, wobei die Polizei hier mehrere Streichhölzer vorfand.

Zehn Einsätze an zwei Tagen

Anfang Juli sind die Beamten an zwei Tagen zu insgesamt zehn Einsätzen alarmiert worden, bei denen acht kleinere und ein größerer Flächenbrand gelöscht werden mussten. Trotz sofortiger Intervention der Feuerwehren und Nachalarmierungen weiterer Löschzüge mit einer Gesamtstärke von etwa 100 Feuerwehrkräften, breitete sich das Feuer wegen der andauernden Trockenheit eines Weizenfeldes auf rund fünf Hektar aus. Alleine hier entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Insbesondere an der B 36 waren seit Beginn der Serie bisher mehrere Grünstreifen in Brand geraten.