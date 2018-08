Ponyreiten und Kinderhüpfburg

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.Um die vielen Neuerungen im Vogelpark kennenzulernen und durch Einnahmen die hohen Kosten etwas zu decken, veranstaltet der Vogelschutzverein Kirrlach am Samstag, 18. August, und Sonntag, 19. August, ein großes Vogelparkfest in der Anlage am Waldrand in Richtung Kronau.

Am Samstag ist zur Eröffnung sowohl Musik und speziell Tanzmusik mit DJ Rainer angesagt. Am Sonntag ist ab 10 Uhr ein ganztägiges Open-Air-Fest für die Bevölkerung mit einer Hüpfburg, Kinderschminken, einer Tombola, dem Angebot „Lernort Natur“ und mit Ponyreiten (ab 13 Uhr) vorgesehen. Ebenfalls gibt es ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Kirrlach. Geboten werden auch ein komplettes Mittagessen und Kaffee und Kuchen. wr