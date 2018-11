Powermänner können aus Repertoire von 80 Weihnachtsliedern schöpfen

Philippsburg.Ein ganz besonderes Vorweihnachtskonzert bietet die Privatinitiative „Pro Philippsburg“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Philippsburg. Am Samstag, 8. Dezember, sind die „Mainzer Hofsänger“ zu Gast. Ihr Auftritt beginnt um 19.30 Uhr in der Jugendstil-Festhalle. Die 16 Sänger, jeder mit einer begnadeten Stimme ausgestattet, haben sich in Deutschland, Europa oder Amerika durch ihre hervorragenden Gesangsdarbietungen einen großen Freundeskreis erworben. Der Chor ist nicht nur ein Markenzeichen der Fastnacht, er begeistert auch das Publikum mit abendfüllenden Programmen bei zahlreichen Konzertauftritten.

Die Rheinländer und Pfälzer feiern in diesem Jahr ihren 92. Geburtstag. Trotzdem steht keine schwächelnde Seniorentruppe auf der Bühne, sondern stimmengewaltige Powermänner mit einem Potenzial von mehr als drei Oktaven. In der Jugendstil-Festhalle zelebrieren dann die fernsehbekannten Mainzer Hofsänger – inzwischen zum zehnten Mal – „traumhaft schöne Weihnachtsmelodien“, wie die Initiatorin der Großveranstaltung, Gaby Verhoeven-Jacobsen von „Pro Philippsburg“, festhält.

Smoking mit roter Fliege

In der Stadt steht seit vielen Jahren am Ende eines Jahres ein Weihnachtskonzert als kulturelles Highlight mit den Hofsängern. In der Adventszeit kann das Ensemble mit 70 bis 80 Weihnachtsliedern glänzen.

Schon das Outfit der 16 Sänger im Smoking mit roter Fliege und Einstecktuch unterstreicht die besondere Note des „Konzerts der Superlative“ mit dem stimmgewaltigen Männerchor. Ihre Wurzeln haben die Hofsänger in der „Mänzer Fase-nacht“ im Kostüm des Bajazzos. Seit 1991 geben die Chormitglieder, für die der Gesang inzwischen längst ein zweiter Beruf geworden ist, weltliche und geistliche Konzerte mit immer wieder erweitertem Repertoire: 60 Auftritte im Jahr, ohne die Fastnachtsveranstaltungen. Die Dirigenten Michael Christ und Andreas Leuck sind Profimusiker, und jeder Sänger ist auch Solist. wr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018